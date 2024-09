Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Icade : la flambée se poursuit : +19% en 5 séances information fournie par Cercle Finance • 16/09/2024 à 09:47









(CercleFinance.com) - Icade enchaine les hausses comme un funiculaire : la flambée se poursuit avec +19% en 5 séances et +35% en 11 séances.

Le titre a désormais effacé toutes ses pertes depuis le 10 juin dernier (3 mois de baisses repris en 3 semaines) et se rapproche des 27,5E, ex-plancher de fin mai.





Valeurs associées ICADE 27,46 EUR Euronext Paris +3,78%