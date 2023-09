Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Icade : 'gap' sous 32,74E, vers un re-test des 31,5E information fournie par Cercle Finance • 21/09/2023 à 09:11









(CercleFinance.com) - La glissade amorcée sous 35E le 14 septembre se poursuit et s'accélère: Icade ouvre un 'gap' sous 32,74E et s'achemine vers un re-test du plancher historique des 31,5E du 21 août dernier... la tendance étant baissière long terme, moyen terme et très court terme.

Rappel : Icade valait 73E mi-septembre 2021 et 45E mi-septembre 2022





Valeurs associées ICADE Euronext Paris -2.84%