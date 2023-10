Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Icade: croissance de 3,8% du CA à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 23/10/2023 à 09:15









(CercleFinance.com) - Icade publie un chiffre d'affaires de près de 1,02 milliard d'euros au titre des neuf premiers mois de son exercice 2023, en croissance de 3,8% (+3,9% à périmètre constant) par rapport à la même période de l'année précédente.



Le groupe immobilier revendique pour son activité de foncière tertiaire, des revenus locatifs quasi-stables (-0,9%) à 272 millions (+2,5% à périmètre constant), et pour son activité de promotion, un chiffre d'affaires économique à 844 millions, en augmentation de 5,4%.



Icade confirme son objectif d'un cash-flow net courant groupe pro forma par action 2023 entre 2,95 et 3,05 euros, incluant l'effet des cessions 2023, ainsi que celui d'un dividende au titre de 2023 en hausse de plus de 10% par rapport à celui versé au titre de 2022.





Valeurs associées ICADE Euronext Paris -0.63%