Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Icade: croissance de 12% des revenus au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 22/04/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - Icade affiche des revenus IFRS en croissance de 12,3% à 322 millions d'euros au titre des trois premiers mois de 2024, dont des revenus locatifs de foncière de 93,7 millions (+3,8%) et un chiffre d'affaires de promotion de 223,3 millions (+16,2%).



'Les marchés immobiliers restent sous pression. Les revenus de la foncière sont encore en ce début d'année soutenus par l'effet positif de l'indexation, tandis que le CA de la promotion bénéficie de l'activité embarquée en 2023', explique le directeur général Nicolas Joly.



Le groupe immobilier, qui confirme ses objectifs financiers pour 2024, indique par ailleurs que son AG du 19 avril a approuvé son dividende au titre 2023 de 4,84 euros par action, en croissance de 11,8%, et payé intégralement en numéraire.





Valeurs associées ICADE Euronext Paris +3.86%