Icade chute en Bourse après ses résultats annuels

(AOF) - Icade dévisse de 6,49% à 21,32 euros et ferme la marche de l'indice SBF 120 dans le sillage de la publication de ses résultats annuels. Le groupe immobilier a vu ses revenus annuels baisser de 5% à 1,45 milliard d'euros et a annoncé anticiper une baisse de son cash-flow net courant par action en 2025. En 2024, le cash-flow net courant s'est établi à 3,98 euros par action, contre 4,62 euros en 2023, soit un repli de 13,9%. En décembre dernier, la société avait dit viser pour 2024 un cash-flow net courant dans la borne haute d'une fourchette allant de 3,78 euros à 3,93 euros par action.

"Dans un environnement toujours volatil et empreint d'incertitudes politiques et économiques, nous restons prudents sur le niveau d'activité", a commenté Nicolas Joly, le directeur général d'Icade, dans un communiqué.

Le groupe anticipe pour 2025 un cash-flow net courant compris entre 3,40 euros et 3,60 euros par action.

En vue de l'AG du 13 mai prochain, le dividende qui sera proposé pour 2024 est de 4,31 euros par action.

- Cinquième foncière française et première en Europe pour les bureaux et parcs d’affaires, avec un portefeuille immobilier d’une valeur de 6,5 Mds€ ;

- Groupe immobilier intégré organisé en 2 pôles : promotion et foncière tertiaire (actifs répartis entre les bureaux pour les 3/4 et les parcs tertiaires, à 95 % en Ile-de-France ;

- Revenus répartis entre 364 M€ de revenus locatifs pour la foncière et un chiffre d’affaires économique de 1,3 Md€ pour la promotion ;

- Ambition : recentrage sur l’activité de bureaux et la promotion et adaptation aux nouveaux besoins, en termes de résidences étudiantes, data centers et mixité des locaux d’activité ;

- Parc de bureaux et parcs d’affaires situé à 95 % en Ile-de-France - 20 % à Paris et 1/4 à la Défense ;

- Capital contrôlé à 39,2 % par la Caisse des Dépôts, devant le Crédit Agricole avec 18,85 %, Frédéric Thomas dirigeant le conseil d’administration de 15 membres, Nicolas Joly étant directeur général ;

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- activité foncière : reconversion en hôtels ou logements des actifs (14 % du portefeuille) ne satisfaisant pas aux critères de centralité, qualité de services et réduction du pipeline,

- promotion : face à la chute du marché résidentiel français ayant entraîné des dépréciations, priorité aux ventes en blocs, aux réhabilitations et à la construction en bois bas carbone,

- focus sur la solidité financière,

- innovation offensive :

- 3 thèmes -habitat de demain, bureau du futur (proptech, coworking et tiers-lieux) et santé & bien-être en ville,

- 3 piliers : intrapreneuriat, co-innovation par incubation de start-ups, via Paris&Co, Creative Factory ou H7..., partenariats territoriaux et industriels ;

- Stratégie environnementale « Low Carbon by Icade » avec un objectif de neutralité carbone en 2050 sur toute la chaîne de valeur :

- objectif intermédiaire 2030 : réduction de 60 % vs 2019,

- réduction de l’empreinte avec les partenaires via un fonds climat doté de 2,5 M€ et compensation des émissions résiduelles,

- plan d’investissements 2022-26 de 100 M€,

- biodiversité : 100% des parcs d’affaires et + 50 % des constructions en biodiversité positive,

- intégration des critères ESG dans les emprunts (100 % dans les lignes de crédit) ;

- Pipeline de développement de 907 M€ dans le tertiaire avec une grande sélectivité dans la rotation et carnet de commandes maintenu à plus de 1,8 Md€ dans la promotion ;

- Situation financière tendue avec un ratio LTV de 35,9 % et un effet de levier de 11,4, contrebalancée par des liquidités de 2,4 Mds€ couvrant 4 années de service de la dette et la perspective, d’ici 2026, du solde du produit de cession d’Icade Santé, soit 1,3 Md€.

Défis

- Evolution de l’actif net réévalué ou ANR, de 62,6 € et du taux de vacance (13,4 % à fin septembre) ;

- Indexation des loyers sur le coût de la construction favorable à la progression des revenus mais normalisation du marché locatif à des niveaux inférieurs à ceux de 2022 ;

- Réalisation des cessions attendues au 2nd semestre et confirmation du redressement dans la promotion observé au 3ème trimestre (9,6 % de hausse des prises de commandes) ;

- Après une hausse de 3,6 % des revenus à fin septembre, objectif 2024 légèrement rehaussé d’un autofinancement libre par action « dans la borne haute de la guidance, entre 3,55 et 3,70 € ;

- Anticipations 2028 : 1,8 Md€ d’investissements, 120 M€ de loyers additionnels et 1,7 Md€ de remboursement de dette ;

- Dividende 2024 de 4,84 €, dont acompte versé en mars.