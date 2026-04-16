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Icade cède Marignan et maintient ses objectifs 2026
information fournie par Zonebourse 16/04/2026 à 18:37

Le groupe immobilier a finalisé la vente de l'immeuble Marignan, sur les Champs-Élysées, pour 402 MEUR, une opération qui améliore son ratio d'endettement. Dans le même temps, son activité au premier trimestre recule, aussi bien dans la foncière que dans la promotion, sur fond de marché toujours tendu.

Icade a annoncé la finalisation de la cession de l'immeuble Marignan à Paris pour 402 MEUR. Le groupe souligne que cette vente, réalisée après un processus engagé à l'été 2025, doit améliorer d'environ 3 points son ratio Loan-to-Value et porter sa liquidité à près de 2,8 MdEUR après opération.

Au 31 mars 2026, les revenus consolidés IFRS ressortent à 278,2 MEUR, en baisse de 14,7% sur un an. Les revenus locatifs bruts de la foncière reculent de 3,3%, à 90,8 MEUR, avec un taux d'occupation financier ramené à 85%, tandis que le chiffre d'affaires de la promotion chute de 19,3%, à 184,4 MEUR, malgré une hausse de 4,3% du volume des réservations en nombre.

Dans ce contexte, Icade confirme sa prévision de cash-flow net courant groupe pour 2026, attendu entre 2,90 et 3,10 EUR par action, tout en précisant que l'évolution de l'environnement géopolitique pourrait peser sur ses marchés. Le groupe a également annoncé le départ de Frédéric Thomas de la présidence du conseil d'administration à l'issue de l'assemblée générale du 10 juin 2026.

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