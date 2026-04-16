Icade cède Marignan et maintient ses objectifs 2026
information fournie par Zonebourse 16/04/2026 à 18:37
Icade a annoncé la finalisation de la cession de l'immeuble Marignan à Paris pour 402 MEUR. Le groupe souligne que cette vente, réalisée après un processus engagé à l'été 2025, doit améliorer d'environ 3 points son ratio Loan-to-Value et porter sa liquidité à près de 2,8 MdEUR après opération.
Au 31 mars 2026, les revenus consolidés IFRS ressortent à 278,2 MEUR, en baisse de 14,7% sur un an. Les revenus locatifs bruts de la foncière reculent de 3,3%, à 90,8 MEUR, avec un taux d'occupation financier ramené à 85%, tandis que le chiffre d'affaires de la promotion chute de 19,3%, à 184,4 MEUR, malgré une hausse de 4,3% du volume des réservations en nombre.
Dans ce contexte, Icade confirme sa prévision de cash-flow net courant groupe pour 2026, attendu entre 2,90 et 3,10 EUR par action, tout en précisant que l'évolution de l'environnement géopolitique pourrait peser sur ses marchés. Le groupe a également annoncé le départ de Frédéric Thomas de la présidence du conseil d'administration à l'issue de l'assemblée générale du 10 juin 2026.
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