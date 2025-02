Icade: baisse de 14% du CFNC annuel information fournie par Cercle Finance • 19/02/2025 à 07:25









(CercleFinance.com) - Icade publie un CFNC (cash-flow net courant) en baisse de 13,9% à 3,98 euros par action au titre de 2024, supérieur à sa guidance comprise entre 3,78 et 3,93 euros par action, 'soutenu par la résilience de la foncière et une gestion optimisée du passif'.



Le groupe immobilier a vu ses revenus baisser de 5% à 1,45 milliard d'euros : si la foncière a contribué positivement à la croissance, le CA du pôle promotion a reculé, en particulier sur le segment tertiaire tandis que le CA promotion en résidentiel est resté stable.



Le conseil d'administration proposera à l'AG du 13 mai, un dividende en numéraire de 4,31 euros par action au titre de 2024. Son versement interviendra en deux fois : un acompte de 2,16 euros début mars, puis le solde de 2,15 euros début juillet.



'Dans un environnement toujours volatil et empreint d'incertitudes politiques et économiques, nous restons prudents sur le niveau d'activité et envisageons un CFNC Groupe en 2025 entre 3,40 et 3,60 euros par action', indique son DG Nicolas Joly.





