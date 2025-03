Icade: acquisition de neuf premiers sites auprès de Casino information fournie par Cercle Finance • 31/03/2025 à 13:08









(CercleFinance.com) - Dans la continuité de l'accord ferme signé en décembre 2024, portant sur la cession d'un portefeuille immobilier de 11 sites, Casino fait part de l'acquisition par Icade de neuf premiers sites, pour un montant de 32 millions d'euros.



Composés de parkings, de fonciers non bâtis, de murs et de lots annexes attenants à des magasins, ces sites présentent un potentiel de transformation visant notamment à la reconversion des entrées de villes et la requalification en quartiers mixtes.



Des accords prévoient en outre de confier la gestion immobilière de ce portefeuille à Casino Immobilier, pour quatre ans, ainsi que la possibilité pour Casino d'entrer ultérieurement au capital des sociétés qui porteront les projets de promotion menés par Icade.





