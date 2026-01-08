 Aller au contenu principal
Icade : 3ème échec sous 22,76E, très précisément -au Cent près- en moins de 6 mois
information fournie par Zonebourse 08/01/2026 à 11:01

Icade subit un 3ème échec sous 22,76E -très précisément et au Cent près- en moins de 6 mois : la première, ce fut le 15 août à l'ouverture, la seconde le 23 octobre en intraday (suivi d'une brutale rechute à la clôture), ce 8 janvier à 9H01, avant une brutale rechute vers 21,65E en 45 minutes.
Le titre pourrait revenir s'appuyer en cours de journée vers 21,5E (MM200) puis retrouverait du soutien vers 21E (MM50 et MM100 y sont regroupées) avant de reprendre appui sur le support oblique moyen terme qui gravite vers 20,5E.

ICADE
21,7800 EUR Euronext Paris -3,63%
