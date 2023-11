Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client IBM: un logiciel pour renforcer la confiance dans l'IA information fournie par Cercle Finance • 14/11/2023 à 14:44









(CercleFinance.com) - IBM a dévoilé mardi une nouvelle composante de sa plateforme watson, destinée à aider les entreprises et les administrations à régir et à renforcer la confiance dans l'IA générative.



Le logiciel 'watsonx.governance' - qui sera disponible au début du mois de décembre - vise à 'éliminer le mystère autour des données qui y entrent et des réponses qui en sortent', selon le groupe technologique américain.



IBM explique avoir conçu le produit afin d'en faire un 'guichet unique' pour les entreprises qui peinent à déployer et à gérer à la fois les grands modèles de langage (LLM) et l'apprentissage automatique (ML).



L'objectif est également d'automatiser les processus de gouvernance de l'IA, de surveiller leurs modèles et de prendre des mesures correctives, le tout avec une visibilité accrue, souligne-t-il dans un communiqué.



IBM estime en effet que si l'IA générative offre de nombreux cas d'usage pour les entreprises, elle présente également de nouveaux risques et complexités, notamment en récupérant des données dans des coins d'Internet ne pouvant être considérée comme justes et exactes.





Valeurs associées IBM NYSE +0.86%