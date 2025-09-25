IBM teste l'informatique quantique avec HSBC pour le trading d'obligations
information fournie par Zonebourse 25/09/2025 à 12:11
L'expérimentation a permis une amélioration allant jusqu'à 34% dans la prédiction des chances de succès des ordres sur le marché obligataire d'entreprises en Europe.
L'approche combinait ressources classiques et quantiques pour optimiser les demandes de cotation sur les marchés de gré à gré, où les actifs sont négociés directement entre deux parties. Les équipes ont validé leurs modèles sur des données réelles via plusieurs ordinateurs quantiques IBM.
'Nous avons désormais un exemple tangible de la manière dont les ordinateurs quantiques peuvent résoudre un problème concret et offrir un avantage compétitif', indique Philip Intallura, responsable des technologies quantiques du groupe HSBC.
IBM souligne de son côté que ces travaux montrent le potentiel de la combinaison entre expertise métier, recherche algorithmique et puissance des processeurs quantiques les plus avancés.
Valeurs associées
|267,530 USD
|NYSE
|-1,69%
A lire aussi
-
La Commission européenne a déclaré jeudi avoir ouvert une enquête concernant le groupe allemand SAP pour soupçons de pratiques anticoncurrentielles liées à son célèbre logiciel de gestion d'entreprise. "Des milliers d'entreprises à travers l'Europe utilisent les ... Lire la suite
-
Alstom annonce l'ouverture de plus de 150 postes à son siège social régional des Amériques situé à Saint-Bruno-de-Montarville, au Québec. Les recrutements concernent notamment l'ingénierie, l'approvisionnement, les finances, l'informatique et la gestion de projet. ... Lire la suite
-
L'UE a rejeté jeudi les appels du groupe américain Apple à enterrer le règlement sur les marchés numériques (DMA), loi emblématique entrée en vigueur l'an dernier et qui vise à mettre fin aux abus de position dominante des géants technologiques. Apple, qui conteste ... Lire la suite
-
A l'approche des 35 ans de la réunification allemande, Friedrich Merz rencontre jeudi les dirigeants des régions de l'ex-Allemagne de l'Est, de plus en plus séduites par l'extrême droite que le chancelier conservateur a juré de combattre. "Dans les derniers sondages, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer