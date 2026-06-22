IBM s'associe à OpenAI pour développer des solutions d'IA dédiées à la sécurité des entreprises

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

IBM IBM.N a annoncé lundi avoir conclu un partenariat avec OpenAI afin d'intégrer des capacités d'IA de pointe dans les processus de sécurité des entreprises, dans le but de lutter contre les cybermenaces en constante évolution.

Le cours de l'action de la société a progressé de 3,6% après la clôture de la Bourse.

Voici quelques détails sur ce partenariat:

* IBM a rejoint le programme OpenAI Daybreak Cyber Partner et collabore avec la start-up pour intégrer des outils de protection basés sur l’IA directement dans les opérations métier, aidant ainsi les entreprises à identifier et à minimiser leurs risques de sécurité.

* Dans le cadre de ce partenariat, l’entreprise a lancé un nouveau service de sécurité des applications qui utilise les capacités de cybersécurité d’OpenAI pour aider les organisations à identifier et à valider les vulnérabilités logicielles avec plus de rapidité et de précision.

* Ce nouveau service s’appuie sur le Project Lightwell , une initiative lancée le mois dernier visant à déployer des ingénieurs et des outils d’IA pour aider les entreprises à mieux sécuriser leurs logiciels open source, et qui bénéficie d’un engagement de 5 milliards de dollars de la part d’IBM et de Red Hat.

* Le projet Lightwell utilisera les capacités de cybersécurité d’OpenAI ainsi que d’autres modèles d’IA de pointe pour l’analyse et la correction du code.

* “Le programme OpenAI Daybreak Cyber Partner élargit notre accès à un ensemble plus vaste de capacités d’IA avancées, que nous déployons au sein des environnements de nos clients afin de les aider à mettre en évidence plus rapidement les risques les plus pertinents et à agir en toute confiance”, a déclaré Mark Hughes, associé gérant mondial des services de cybersécurité chez IBM Consulting.