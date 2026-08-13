IBM s'allie à OpenAI pour déployer l'IA dans les entreprises

IBM fait part d'un partenariat stratégique avec OpenAI pour "aider les entreprises à obtenir des résultats commerciaux en déployant l'IA à grande échelle dans les opérations principales et les flux de travail complexes, tout en renforçant la cyberdéfense et la résilience grâce à des programmes comme OpenAI Daybreak".

Le partenariat inclut des initiatives conjointes de mise sur le marché et la création de solutions spécifiques à chaque secteur pour les services financiers, l'administration, les télécommunications et la distribution, ainsi que pour des domaines clés de l'entreprise tels que la finance, les achats, les opérations clients et les ressources humaines.

Le partenariat intègre des modèles de pointe d'OpenAI comme GPT-5.6 et des produits comme Codex et ChatGPT Work dans IBM Consulting Advantage, la plateforme d'IA du groupe de services informatiques destinée à fournir des services de conseil à ses clients.

Les deux partenaires combineront ainsi des agents d'IA, des actifs industriels et des capacités de cybersécurité afin d'aider les organisations à déployer l'IA en toute sécurité à grande échelle, à améliorer leurs performances commerciales et à créer de nouveaux modèles économiques.

IBM mobilisera des équipes d'ingénieurs et de consultants hautement spécialisés, formés via le réseau OpenAI Partner, pour travailler directement avec les clients, et lancera une pratique dédiée à OpenAI, avec des milliers de consultants et d'ingénieurs obtenant des certifications d'expert dans le cadre du réseau OpenAI Partner.

Dans le cadre de cette collaboration, le groupe basé à Armonk (Etat de New York) rejoindra le niveau Elite des partenaires d'OpenAI, reflétant l'accent mis conjointement par les deux entreprises sur la fourniture d'une IA sécurisée et adaptée aux entreprises à grande échelle.