IBM s'allie à ElevenLabs pour créer des agents vocaux améliorés
information fournie par Zonebourse 25/03/2026 à 16:22
Ceci offrira aux clients des outils "permettant d'offrir des interactions vocales plus riches et plus naturelles, conçues pour améliorer les expériences pilotées par l'IA agente tout en répondant aux besoins de sécurité et de scalabilité des entreprises".
Selon IBM, en intégrant la technologie TTS premium d'ElevenLabs, les clients peuvent créer des agents vocaux axés sur la sécurité et la conformité, qui communiquent clairement et naturellement, intégrant la nuance, l'émotion et le rythme de la parole humaine dans 70 langues.
"Les agences et services gouvernementaux, par exemple, doivent utiliser plusieurs langues pour aider leurs électeurs avec des informations sur la santé, les services sociaux, l'éducation et les activités civiques", met en avant le géant informatique.
"De plus, les banques, assureurs, prestataires de santé et utilities peuvent apporter un soutien à davantage de communautés dans des cas clés, notamment le support client, les ventes, l'expérience des employés et les opérations internes", poursuit-il.
ElevenLabs et IBM ont l'intention de poursuivre leur collaboration, aidant les entreprises à dépasser les agents uniquement textuels pour adopter des expériences d'IA axées sur la voix, centrées sur l'humain, conçues pour l'entreprise avec la capacité de se développer.
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