 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

IBM s'allie à ElevenLabs pour créer des agents vocaux améliorés
information fournie par Zonebourse 25/03/2026 à 16:22

IBM fait part d'une collaboration avec ElevenLabs pour intégrer ElevenLabs Text to Speech (TTS) et Speech to Text (STT) sur IBM Watsonx Orchestrate, une plateforme d'orchestration par IA agentique.

Ceci offrira aux clients des outils "permettant d'offrir des interactions vocales plus riches et plus naturelles, conçues pour améliorer les expériences pilotées par l'IA agente tout en répondant aux besoins de sécurité et de scalabilité des entreprises".

Selon IBM, en intégrant la technologie TTS premium d'ElevenLabs, les clients peuvent créer des agents vocaux axés sur la sécurité et la conformité, qui communiquent clairement et naturellement, intégrant la nuance, l'émotion et le rythme de la parole humaine dans 70 langues.

"Les agences et services gouvernementaux, par exemple, doivent utiliser plusieurs langues pour aider leurs électeurs avec des informations sur la santé, les services sociaux, l'éducation et les activités civiques", met en avant le géant informatique.

"De plus, les banques, assureurs, prestataires de santé et utilities peuvent apporter un soutien à davantage de communautés dans des cas clés, notamment le support client, les ventes, l'expérience des employés et les opérations internes", poursuit-il.

ElevenLabs et IBM ont l'intention de poursuivre leur collaboration, aidant les entreprises à dépasser les agents uniquement textuels pour adopter des expériences d'IA axées sur la voix, centrées sur l'humain, conçues pour l'entreprise avec la capacité de se développer.

Valeurs associées

IBM
241,885 USD NYSE +0,51%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank