IBM RETIRE SES PRÉVISIONS POUR 2020 (Reuters) - International Business Machines a annoncé lundi le retrait de ses prévisions financières pour 2020 tout en se disant persuadé que ses clients étaient en mesure de surmonter la crise sanitaire liée au coronavirus et en s'engageant à continuer de verser des dividendes. Le groupe a fait état d'un chiffre d'affaires légèrement inférieur aux prévisions des analystes. Il a toutefois dépassé les attentes en ce qui concerne les bénéfices. IBM dispose de suffisamment de liquidités et de trésorerie pour investir dans ses activités et continuer de payer des dividendes, a dit à Reuters son directeur financier James Kavanaugh. Le chiffre d'affaires a diminué de 3,4% à 17,57 milliards de dollars, moins que les 17,62 milliards de dollars prévus dans le consensus IBES de Refinitiv. Hors impact imputable aux mouvements de change, le groupe a enregistré une croissance marginale de son chiffre d'affaires. Le bénéfice a reculé à 1,18 milliard de dollars, soit 1,31 dollar par action au cours du trimestre qui s'est achevé le 31 mars contre 1,78 dollar par action. Sur une base ajustées, le groupe a dégagé un bénéfice de 1,84 dollar alors que le consensus tablait sur 1,80 dollar. (Munsif Vengattil; version française Nicolas Delame)

Valeurs associées IBM NYSE +0.39%