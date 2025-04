IBM: repli de 5% du BPA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 24/04/2025 à 13:45









(CercleFinance.com) - IBM a dévoilé mercredi soir un bénéfice net opérationnel (non GAAP) en repli de 3% à 1,5 milliard de dollars au titre du premier trimestre 2025, soit 1,60 dollar par action (-5%), malgré une marge avant impôt ajustée en amélioration de 0,5 point à 12%.



Le chiffre d'affaires du géant informatique a augmenté de 1% à 14,5 milliards de dollars (+2% à taux de changes constants), une croissance de 7% dans les logiciels ayant compensé des reculs de 2% en conseil et de 6% en infrastructures.



Observant toujours 'une forte demande en IA générative', IBM confirme ses objectifs pour 2025 d'un free cash-flow de l'ordre de 13,5 milliards de dollars et d''une croissance de ses revenus à taux de changes constants d'au moins 5%.





