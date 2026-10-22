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IBM recule avant l'ouverture de la Bourse, ses résultats encourageants ne parvenant pas à justifier de meilleures perspectives de croissance
information fournie par Reuters 22/10/2026 à 10:14

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 octobre - ** Les actions d’International Business Machines Corp IBM.N reculent d’environ 6 % en pré-ouverture, bien que la société ait revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel lié aux logiciels et annoncé des résultats du troisième trimestre supérieurs aux attentes

** La société table désormais sur une croissance annuelle de son chiffre d’affaires logiciel comprise entre environ 7 % et 8 %, contre 6 % à 8 % précédemment, les contrats retardés qui avaient inquiété les investisseurs au trimestre dernier commençant à être conclus

** “IBM n’a pas offert beaucoup de potentiel de hausse supplémentaire dans ses prévisions. Cela pourrait limiter l’enthousiasme à court terme pour l’action, mais c’est probablement la bonne approche pour pouvoir présenter à l’avenir des résultats supérieurs aux attentes” – analystes de Barclays

** Le chiffre d’affaires du troisième trimestre a progressé de 4,7 % pour atteindre 17,10 milliards de dollars, dépassant les estimations de 16,82 milliards de dollars, tandis que le BPA ajusté de 2,95 dollars a dépassé les prévisions de 2,86 dollars, selon les données compilées par LSEG

** Depuis le début de l’année, l’action a reculé d’environ 15,1 %, sous-performant la hausse d’environ 13,3 % du S&P 500

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 22/10/2026 à 10:14:20.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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