IBM rachète Confluent pour 11 milliards de dollars

(AOF) - IBM a annoncé l'acquisition du pionnier du streaming de données, Confluent, au prix de 31 dollars par action en numéraire, ce qui représente une valeur d'entreprise de 11 milliards de dollars. "Big Blue" offre une prime de près de 34% par rapport au cours de clôture de vendredi. La transaction devrait avoir un effet relutif sur l'Ebitda ajusté dès la première année entière et sur le flux de trésorerie disponible dès la deuxième année, après la finalisation. Celle-ci est prévue en d'ici le milieu de l'année 2026.

Les principaux actionnaires et investisseurs de Confluent, qui détiennent collectivement environ 62 % des droits de vote des actions de Confluent, ont conclu un accord de vote avec IBM en vertu duquel chacun s'est engagé à voter en faveur de la transaction et contre toute autre transaction alternative.

"IBM et Confluent permettront ensemble aux entreprises de déployer plus efficacement et plus rapidement l'IA générative et agentique en assurant une communication et un flux de données fiables entre les environnements, les applications et les API. Les données sont réparties entre des clouds publics et privés, des centres de données et d'innombrables fournisseurs de technologies", a déclaré Arvind Krishna, PDG d'IBM.

