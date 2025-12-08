 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 097,13
-0,22%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

IBM rachète Confluent pour 11 milliards de dollars
information fournie par AOF 08/12/2025 à 14:37

(AOF) - IBM a annoncé l'acquisition du pionnier du streaming de données, Confluent, au prix de 31 dollars par action en numéraire, ce qui représente une valeur d'entreprise de 11 milliards de dollars. "Big Blue" offre une prime de près de 34% par rapport au cours de clôture de vendredi. La transaction devrait avoir un effet relutif sur l'Ebitda ajusté dès la première année entière et sur le flux de trésorerie disponible dès la deuxième année, après la finalisation. Celle-ci est prévue en d'ici le milieu de l'année 2026.

Les principaux actionnaires et investisseurs de Confluent, qui détiennent collectivement environ 62 % des droits de vote des actions de Confluent, ont conclu un accord de vote avec IBM en vertu duquel chacun s'est engagé à voter en faveur de la transaction et contre toute autre transaction alternative.

"IBM et Confluent permettront ensemble aux entreprises de déployer plus efficacement et plus rapidement l'IA générative et agentique en assurant une communication et un flux de données fiables entre les environnements, les applications et les API. Les données sont réparties entre des clouds publics et privés, des centres de données et d'innombrables fournisseurs de technologies", a déclaré Arvind Krishna, PDG d'IBM.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

IBM
307,820 USD NYSE 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank