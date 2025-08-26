IBM: partenariat avec AMD dans le supercalcul quantique
Dans un communiqué commun, les deux groupes technologiques expliquent qu'ils comptent bâtir des plateformes évolutives et ouvertes ('open source') en tirant parti du savoir-faire d'IBM dans le développement des ordinateurs quantiques les plus puissants au monde et de l'expertise d'AMD dans le calcul haute performance et les accélérateurs d'IA.
Contrairement aux ordinateurs classiques, qui traitent l'information à travers des bits ne valant que zéro ou un, les ordinateurs quantiques utilisent des qubits, régis par les lois de la mécanique quantique, une approche qui ouvre un espace de calcul inédit pour résoudre des problèmes inaccessibles aux systèmes traditionnels, par exemple dans le domaine de la découverte de médicaments.
'L'informatique quantique simulera le monde naturel et représentera l'information d'une manière totalement nouvelle', promet Arvind Krishna, le PDG d'IBM.
'Le calcul haute performance est la base pour relever les défis les plus importants au monde', ajoute de son côté Lisa Su, le PDG d'AMD.
Les deux partenaires prévoient d'abord d'explorer l'intégration des processeurs, des cartes graphiques et des puces programmables FPGA d'AMD avec les ordinateurs quantiques d'IBM, afin d'établir une nouvelle génération d'algorithmes.
L'objectif, est de mettre au point des ordinateurs quantiques tolérants aux fautes d'ici la fin de la décennie, en s'appuyant sur les technologies AMD afin de fournir des capacités de correction d'erreurs en temps réel, un élément jugé clé pour franchir ce cap.
