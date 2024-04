Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client IBM: opérations 'cloud' étendues au Canada information fournie par Cercle Finance • 08/04/2024 à 14:03









(CercleFinance.com) - IBM a annoncé lundi qu'il avait l'intention d'étendre ses activités 'cloud' au Canada avec le lancement d'une nouvelle région dite 'multizone' (MZR) depuis Montréal (Québec).



Le groupe technologique américains explique que son installation sera composée de trois zones de disponibilité, des emplacements isolés au sein d'un centre de données ou d'une infrastructure, conçues afin d'aider les clients à exécuter leurs charges de travail critiques.



IBM - qui avait déjà lancé une région 'MZR' à Toronto en 2021 - explique que le projet - qui sera alimenté à 100% en électricité renouvelable - s'appuiera sur ses centres de données existants à Montréal.



Y seront associés un accès à sa suite IBM Power Virtual Server, mais aussi aux services dématérialisés de VMware et SAP.



L'ouverture de la nouvelle région MZR de Montréal est prévue pour le premier semestre 2025.





Valeurs associées IBM NYSE 0.00%