IBM: nouvelle architecture 'cloud-native' dans la sécurité

(CercleFinance.com) - IBM a annoncé jeudi avoir fait évoluer sa solution de détection des menaces QRadar SIEM, qu'il a repensée spécifiquement pour la performance et la vitesse du 'cloud' hybride.



Dans un communiqué, le groupe informatique américain explique qu'au lieu de forcer les analystes à contourner la complexité des technologies de sécurité, sa technologie supprime la complexité en simplifiant l'expérience utilisateur et en donnant les moyens de s'attaquer aux menaces urgentes avec davantage de rapidité.



IBM a également dévoilé ses projets visant à fournir des capacités d'IA générative au sein de son portefeuille de détection et de réponse aux incidents en s'appuyant sur sa plateforme watsonx.



Le nouveau SIEM QRadar 'cloud-native' sera disponible sur le marché en mode SaaS au quatrième trimestre 2023 et il est prévu de le proposer en déploiement sur site et multi-cloud en 2024.





