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IBM mise sur l'IA agentique pour accélérer dans le conseil aux entreprises
information fournie par Zonebourse 06/05/2026 à 17:06

IBM a annoncé mercredi qu'il prévoit de renforcer ses capacités en matière de conseil en intelligence artificielle (IA) afin d'accélérer la transformation numérique des entreprises.

A l'occasion de sa conférence Think 2026, qui se tient actuellement à Boston, le groupe a dévoilé de nouvelles fonctionnalités via IBM Enterprise Advantage, une offre destinée à aider les clients à créer et exploiter leurs propres plateformes d'IA hybride.

La solution Context Studio, déjà disponible, doit permettre aux entreprises de concevoir des agents d'IA s'appuyant sur les connaissances et les processus propres à leur organisation.

Process Studio, dont le lancement est prévu prochainement, vise pour sa part à transformer les processus existants afin de les rendre compatibles avec l'IA agentique, grâce à des outils capables d'en extraire la logique à partir de milliers de processus opérationnels standards et d'artefacts.

Convergence entre IA, cloud et informatique quantique

Des mises à jour ont également été présentées pour IBM Consulting Advantage, sa plateforme interne d'IA hybride destinée à soutenir les activités de conseil.

L'ensemble repose sur watsonx, la technologie d'intelligence artificielle du groupe.

Lors de la conférence Think, IBM a par ailleurs cherché à réaffirmer son avance technologique en annonçant l'atteinte de l'avantage quantique cette année, ainsi que le lancement d'IBM Bob, un agent d'IA ayant déjà permis de tripler la vitesse de développement interne.

Le groupe a indiqué miser en particulier sur la convergence de l'IA générative et de l'informatique quantique, un marché estimé à 1 000 milliards de dollars, afin de moderniser les infrastructures critiques de ses clients.

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