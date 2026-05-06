IBM mise sur l'IA agentique pour accélérer dans le conseil aux entreprises
information fournie par Zonebourse 06/05/2026 à 17:06
A l'occasion de sa conférence Think 2026, qui se tient actuellement à Boston, le groupe a dévoilé de nouvelles fonctionnalités via IBM Enterprise Advantage, une offre destinée à aider les clients à créer et exploiter leurs propres plateformes d'IA hybride.
La solution Context Studio, déjà disponible, doit permettre aux entreprises de concevoir des agents d'IA s'appuyant sur les connaissances et les processus propres à leur organisation.
Process Studio, dont le lancement est prévu prochainement, vise pour sa part à transformer les processus existants afin de les rendre compatibles avec l'IA agentique, grâce à des outils capables d'en extraire la logique à partir de milliers de processus opérationnels standards et d'artefacts.
Convergence entre IA, cloud et informatique quantique
Des mises à jour ont également été présentées pour IBM Consulting Advantage, sa plateforme interne d'IA hybride destinée à soutenir les activités de conseil.
L'ensemble repose sur watsonx, la technologie d'intelligence artificielle du groupe.
Lors de la conférence Think, IBM a par ailleurs cherché à réaffirmer son avance technologique en annonçant l'atteinte de l'avantage quantique cette année, ainsi que le lancement d'IBM Bob, un agent d'IA ayant déjà permis de tripler la vitesse de développement interne.
Le groupe a indiqué miser en particulier sur la convergence de l'IA générative et de l'informatique quantique, un marché estimé à 1 000 milliards de dollars, afin de moderniser les infrastructures critiques de ses clients.
Valeurs associées
|227,180 USD
|NYSE
|-0,78%
A lire aussi
-
La chaîne américaine CNN a annoncé mercredi la mort à 87 ans de son fondateur Ted Turner, personnage audacieux et provocateur, pionnier de l'information en continu avant de devenir un influent philanthrope. Donald Trump - qui pourfend régulièrement la chaîne qu'il ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris a terminé mercredi en hausse de plus de 3%, portée par le vent d'enthousiasme sur les marchés mondiaux avec les espoirs de paix au Moyen-Orient. L'indice vedette de la Bourse de Paris, le CAC 40, a terminé en forte hausse de 2,94%, soit un gain ... Lire la suite
-
L'ex-Orpea a confirmé la solidité de son plan de transformation en publiant des indicateurs d'activité en nette progression pour le premier trimestre 2026. Porté par une dynamique de reconquête commerciale et une amélioration de la qualité des soins, le spécialiste ... Lire la suite
-
Les trois cas suspects à bord du bateau de croisière MV Hondius, foyer d'hantavirus, ont été évacués du navire pour être transférés aux Pays-Bas. Le navire devrait accoster dans les prochains jours à Tenerife. l'une des îles des Canaries
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer