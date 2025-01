IBM : les investisseurs saluent la publication trimestrielle

(AOF) - IBM devrait débuter la séance en forte hausse, à la faveur de résultats et de perspectives plus solide qu’anticipé. Au quatrième trimestre, le géant informatique a généré un bénéfice net de 2,915 milliards de dollars, soit 3,09 dollars par action contre un bénéfice de respectivement 3,29 milliard de dollars et 3,55 dollars, un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 3,92 dollars, soit 14 cents de mieux que le consensus.

Les revenus de "Big blue" ont augmenté de 1% à 17,6 milliards de dollars, en ligne avec les attentes. Ils ont progressé de 2% à taux de change constants, soutenus par les logiciels : 11%.

Cette année, IBM cible des ventes en progression d'au moins 5% à taux de change constants et environ 13,5 milliards de dollars de free cash flow. La société en avait généré 12,7 milliards de dollars en 2024. Wall Street prévoit une croissance de 4% et 13 milliards de dollars de free cash flow.

AOF - EN SAVOIR PLUS