IBM: lance watsonx, sa plateforme d'IA, en France information fournie par Cercle Finance • 12/07/2023 à 10:30

(CercleFinance.com) - IBM France annonce avoir commencé à déployer IBM watsonx - soit sa plateforme d'IA et de données prête pour l'entreprise.



Présentée en avant-première lors d'IBM THINK en mai, watsonx comprend trois produits pour aider les entreprises à accélérer et mettre à l'échelle l'IA - le studiowatsonx.aipour les nouveaux modèles de fondation, l'IA générative et le machine learning (désormais disponible) ; l'entrepôt de données polyvalent watsonx.data, conçu sur une architecture Lakehouse ouverte (désormais disponible) ; et la série d'outils watsonx.governance pour aider à concevoir des flux de travail d'IA de manière responsable, transparente et explicable (à venir plus tard cette année).



' À ce jour, la plateforme a été façonnée par plus de 150 entreprises de différents secteurs - des télécommunications à la banque - qui ont participé aux programmes bêta et de prévisualisation technologique', souligne IBM.



Dans le courant de l'année, IBM devrait proposer une infrastructure complète de haute performance, flexible et optimisée pour l'IA, fournie en mode as a service sur IBM Cloud, pour à la fois l'entraînement et l'utilisation de modèles de fondation.