IBM lance de nouveaux agents d'IA sur la marketplace Oracle Fusion Applications
information fournie par Zonebourse 16/10/2025 à 16:43
IBM prévoit également de lancer prochainement des agents supplémentaires pour les fonctions ressources humaines et chaîne d'approvisionnement, bâtis sur sa plateforme IBM watsonx Orchestrate.
Selon Neil Dhar, associé directeur mondial d'IBM Consulting, cette collaboration avec Oracle vise à 'apporter la puissance de l'IA directement aux clients communs pour maximiser leur impact opérationnel'.
Ces nouveaux outils renforcent le partenariat entre IBM et Oracle dans l'adoption d'une approche multi-agents pour la transformation des processus d'entreprise.
Valeurs associées
|275,970 USD
|NYSE
|-1,73%
A lire aussi
-
(Actualisé avec Porsche, Man Group, Yara) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre vendredi ... Lire la suite
-
(AOF) - Lagardère a publié sur les 9 premiers mois de 2025 un chiffre d'affaires de 6,899 milliards d'euros, en progression de 4,4 % en données publiées. En données comparables, la croissance s’élève à 3,9 %. L'entreprise a été notamment soutenue par la croissance ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer