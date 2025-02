IBM: l'acquisition de HashiCorp est finalisée information fournie par Cercle Finance • 27/02/2025 à 16:49









(CercleFinance.com) - IBM a annoncé jeudi avoir finalisé l'acquisition de HashiCorp, un spécialiste de l'automatisation et de la sécurisation des infrastructures permettant d'alimenter le 'cloud' hybride et l'IA générative.



Le groupe technologique américain explique que la transaction va lui permettre de générer des synergies dans des métiers stratégiques, avec ses filiales Red Hat et watsonx, ainsi que dans la sécurité des données et le conseil, alors que près de 75% des entreprises ont aujourd'hui recours au 'cloud' hybride, selon ses estimations.



D'ici à 2028, l'IA générative devrait avoir contribué à la création d'un milliard de nouvelles applications développées sur le 'cloud' (cloud-native), ajoute-t-il.



L'opération, officialisée en avril 2024, a fait ressortir un prix de 35 dollars par action HashiCorp, soit une valeur d'entreprise de 6,4 milliards de dollars.





