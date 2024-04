Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client IBM: hausse de 24% du BPA ajusté au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 25/04/2024 à 16:48









(CercleFinance.com) - IBM publie un bénéfice net opérationnel (non GAAP) accru de 25% à 1,6 milliard de dollars au titre du 1er trimestre 2024, soit un BPA ajusté de 1,68 dollar par action (+24%), avec une marge avant impôt ajustée en amélioration de 1,3 point à 11,5%.



Le chiffre d'affaires du géant des services informatiques a augmenté de 1% à 14,5 milliards de dollars en données publiées, et de 3% à taux de changes constants, une croissance tirée en particulier par le segment Software (+5%).



Le FCF atteint 1,9 milliard de dollars en hausse de 0,6 milliard, par rapport au 1er trimestre du précédent exercice.



' Nous avons commencé l'année avec une solide croissance des revenus et des flux de trésorerie disponibles, reflétant la force de notre stratégie de cloud hybride et d'IA. Nous continuons de capitaliser sur l'enthousiasme et la demande de nos clients pour l'IA d'entreprise ', a indiqué Arvind Krishna, président-directeur général d'IBM.



En outre, IBM a annoncé avoir conclu un accord définitif portant sur l'acquisition de HashiCorp, l'une des principales sociétés d'automatisation d'infrastructures multi-cloud, pour 35 $ par action, soit 6,4 milliards de dollars.



Le titre cède actuellement près de 9% à New York.







