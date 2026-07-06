IBM grimpe en Bourse après une nouvelle percée dans l'informatique quantique

(Zonebourse.com) - L'action IBM progressait de plus de 3% lundi matin à la Bourse de New York, portée à la fois par une avancée scientifique inédite dans le domaine de l'informatique quantique appliquée à l'énergie et par des commentaires positifs des analystes de BofA.

L'action IBM progressait de plus de 3% lundi matin à la Bourse de New York, portée à la fois par une avancée scientifique inédite dans le domaine de l'informatique quantique appliquée à l'énergie et par des commentaires positifs des analystes de BofA.

Dans un communiqué publié dans la matinée, "Big Blue" indique qu'une équipe de scientifiques issue du Laboratoire national d'Oak Ridge (ORNL), de la Cleveland Clinic et de ses propres structures a réussi à calculer neuf configurations moléculaires d'un matériau prometteur pour la production de carburant destiné à la fusion nucléaire.

Le groupe souligne qu'il s'agit de la toute première simulation de ce type réalisée sur des ordinateurs quantiques.

Ces calculs, d'une complexité telle qu'ils s'avèrent impossibles à produire à grande échelle par des ordinateurs classiques seuls, constituent une étape fondamentale pour optimiser la production et l'extraction de tritium, un isotope de l'hydrogène extrêmement rare à l'état naturel et indispensable pour générer de l'énergie de fusion, poursuit-il.

IBM explique que garantir un approvisionnement adéquat en tritium constitue un défi technique historique qui freine l'émergence d'une énergie propre et abondante via les centrales à fusion. Sa résolution est d'ailleurs l'objectif principal de la mission "Genesis" conduite par le Département américain de l'Énergie (DoE).

Un saut technologique salué par les marchés

IBM a précisé que ses ordinateurs quantiques étaient particulièrement adaptés pour modéliser la chimie au niveau atomique d'un sel liquide composé de fluor, de lithium et de béryllium (FLiBe), l'un des matériaux d'extraction du tritium les plus prometteurs pour les réacteurs à fusion.

"Associer l'informatique quantique, l'intelligence artificielle et l'informatique classique est essentiel pour relever les défis scientifiques les plus fondamentaux de notre société, en débloquant des capacités auxquelles aucun de ces paradigmes ne peut accéder seul", a commenté Jerry Chow, directeur technologique (CTO) du calcul de hautes performances axé sur le quantique chez IBM.

A terme, les chercheurs espèrent que l'écosystème de la fusion nucléaire pourra directement utiliser ce modèle de travail pour concevoir et valider ses propres matériaux.

Très sensible aux questions entourant le développement de l'informatique quantique - largement perçue comme la prochaine frontière technologique majeure après l'essor de l'IA - le marché saluait massivement cette annonce.

Une dynamique boursière renforcée par l'optimisme de BofA

Le titre bénéficie parallèlement d'un solide coup de pouce des analystes de Bank of America, qui ont relevé leur objectif de cours sur la valeur à 330 dollars, tout en réitérant leur recommandation d'achat.

BofA anticipe la publication de " solides " résultats trimestriels le 22 juillet prochain, qui pourraient s'accompagner, selon la banque d'investissement, d'un relèvement des objectifs annuels du groupe technologique.

Un peu plus d'une heure et demie après l'ouverture de Wall Street, l'action IBM gagnait 3,1% à 248,50 dollars, surperformant l'indice sectoriel technologique du S&P 500 ( 2%). Le titre

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