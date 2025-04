IBM: finalise l'acquisition de Hakkoda information fournie par Cercle Finance • 07/04/2025 à 16:40









(CercleFinance.com) - IBM annonce avoir fait l'acquisition de la société Hakkoda, un cabinet de conseil spécialisé dans les données et l'intelligence artificielle.



Basé à New York, Hakkoda viendra enrichir le portefeuille de services de transformation des données d'IBM Consulting en y ajoutant une expertise pointue des plateformes de données.



La société s'appuie par ailleurs sur plusieurs centaines d'experts répartis aux États-Unis, en Amérique latine, en Inde, en Europe et au Royaume-Uni.



Partenaire de référence de Snowflake et d'AWS, Hakkoda apporte également des solutions basées sur l'IA générative, notamment dans les secteurs de la finance, du secteur public et de la santé.



Conclue le 2 avril, cette acquisition s'inscrit dans la stratégie d'IBM visant à accélérer la transformation numérique de ses clients grâce à l'IA.



Les détails financiers de la transaction n'ont pas été divulgués.





