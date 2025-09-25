IBM en nette hausse après ses essais sur le trading via l'informatique quantique
information fournie par Zonebourse 25/09/2025 à 16:41
L'expérimentation a permis une amélioration allant jusqu'à 34% dans la prédiction des chances de succès des ordres sur le marché obligataire d'entreprises en Europe.
L'approche combinait ressources classiques et quantiques pour optimiser les demandes de cotation sur les marchés de gré à gré, où les actifs sont négociés directement entre deux parties. Les équipes ont validé leurs modèles sur des données réelles via plusieurs ordinateurs quantiques IBM.
'Nous avons désormais un exemple tangible de la manière dont les ordinateurs quantiques peuvent résoudre un problème concret et offrir un avantage compétitif', indique Philip Intallura, responsable des technologies quantiques du groupe HSBC.
IBM souligne de son côté que ces travaux montrent le potentiel de la combinaison entre expertise métier, recherche algorithmique et puissance des processeurs quantiques les plus avancés.
