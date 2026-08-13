IBM en hausse après un accord avec OpenAI pour déployer l'IA à grande échelle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 août - ** Les actions de la société de conseil IBM IBM.N progressent de 1,5 % à 239,50 dollars en pré-ouverture ** La société annonce un partenariat avec OpenAI afin d’aider les entreprises à déployer l’IA à grande échelle dans leurs activités principales et leurs flux de travail complexes

** Ce partenariat intègre les modèles de pointe d’OpenAI, tels que GPT-5.6, ainsi que des produits comme Codex et ChatGPT Work, au sein d’IBM Consulting Advantage, la plateforme d’IA d’IBM destinée à fournir des services de conseil aux clients

** Des équipes déployées sur le terrain, composées d’ingénieurs et de consultants hautement spécialisés et formés via le réseau de partenaires OpenAI, travailleront directement avec les clients — IBM

** À la clôture d’hier, le titre avait reculé d’environ 20 % depuis le début de l’année