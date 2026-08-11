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IBM en hausse après avoir conclu un accord de partenariat avec Together AI
information fournie par Reuters 11/08/2026 à 21:29
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 août - ** L'action IBM IBM.N progresse de 0,8 % à 238,22 dollars après que la société a signé un accord pluriannuel de 240 millions de dollars avec la start-up Together AI en vue de mettre en place un cluster d'intelligence artificielle à grande échelle sur IBM Cloud à l'aide des systèmes de Nvidia NVDA.O

** Les actions d’IBM sont en hausse ce jour-là, alors que l’indice de référence S&P 500 .SPX recule de 0,33 %, à l’instar de nombreuses autres grandes entreprises technologiques

** Le cluster sur IBM Cloud utilisera les systèmes HGX B300 de Nvidia, qui associent les nouveaux processeurs Blackwell du fabricant de puces à son équipement réseau Ethernet Spectrum-X. Nvidia a indiqué que les puces Blackwell sont optimisées pour l’inférence IA

** Le cluster initial comptera environ 2 000 puces Nvidia Blackwell 300 et sera situé aux États-Unis, a déclaré Kai Mak, directeur des recettes de Together AI, lors d’un entretien accordé à Reuters

** 27 analystes couvrent IBM, lui attribuant une note moyenne de “ACHETER” et un objectif de cours médian de 239,60 dollars, selon les données de LSEG

** Depuis le début de l'année, IBM affiche une baisse de 19,7 %, contre une hausse de 13,7 % de l'indice NASDAQ Composite

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