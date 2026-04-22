IBM devrait annoncer une augmentation de son BPA et de son chiffre d'affaires au T1 en glissement annuel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 avril - ** Les actions d'International Business Machines

IBM.N ont baissé de 2,5% mercredi avant les résultats trimestriels attendus après la clôture du marché

** Les analystes de Wall Street prévoient que la société technologique publiera un BPA ajusté de 1,81 $ contre 1,60 $ au T1 2025 sur un chiffre d'affaires de 15,62 milliards de dollars contre 14,54 milliards de dollars, selon les données du LSEG

** Au cours des huit derniers trimestres, le chiffre d'affaires d'IBM a atteint ou dépassé les attentes six fois, tandis que son bénéfice par action a été supérieur à chaque fois ** Dans son rapport du quatrième trimestre, publié le 28 janvier, IBM a battu les estimations de revenus et de bénéfices, l'adoption rapide de l'IA ayant stimulé la demande pour ses services logiciels, allant de la gestion de vastes quantités de données à l'automatisation des processus informatiques. Les résultats ont fait grimper les actions d'IBM de plus de 5 % le lendemain, atteignant leur plus haut niveau jusqu'à présent en 2026 (319,69 $). Mais l'action a depuis perdu du terrain, les sociétés de logiciels et de services ayant été touchées par les inquiétudes liées à la perturbation de l'IA

** La dernière transaction s'est faite à 249,38 $ contre une prévision médiane de 290 $, en baisse par rapport aux 314,67 $ d'il y a un mois, selon LSEG, qui indique 24 évaluations d'analystes: 7 'strong buy', 5 'buy', 10 'hold' et 2 'sell'

** Depuis le début de l'année, les actions IBM ont chuté d'environ 16 %, contre une progression d'environ 7 % pour l'indice technologique S&P 500 .SPLRCT et un gain de 2,8 % pour l'indice Dow Industrials .DJI .

** Les options IBM impliquent une variation de 6,4 % pour les actions, dans un sens ou dans l'autre, d'ici vendredi; ce qui est en ligne avec le mouvement moyen sur un jour de l'action après les bénéfices des 8 derniers trimestres de 6,5 %, selon Trade Alert