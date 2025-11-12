IBM dévoile de nouveaux processeurs quantiques pour franchir la barrière de l'erreur en 2029
information fournie par Zonebourse 12/11/2025 à 14:36
A l'occasion de sa conférence annuelle 'Quantum Developer Conference', qui s'ouvre aujourd'hui à Atlanta (Géorgie), le groupe technologique américain a levé le voile sur le 'Quantum Nighthawk', son processeur quantique le plus avancé à ce jour, conçu avec une architecture complémentaire aux logiciels quantiques de haute performance.
Dans un communiqué, IBM explique que cette avancée doit lui permettre d'atteindre l'avantage quantique dès l'année prochaine, c'est-à-dire le moment où un ordinateur quantique sera capable de résoudre un problème mieux que toutes les méthodes classiques seules.
Cette architecture est censée permettre aux utilisateurs d'explorer des problèmes plus exigeants sur le plan informatique, nécessitant jusqu'à 5 000 portes à deux qubits, opérations d'intrication fondamentales essentielles au calcul quantique, avant l'arrivée de futures versions proposant jusqu'à 7 500 portes d'ici la fin 2026, puis jusqu'à 10 000 portes en 2027.
D'ici 2028, les systèmes basés sur Nighthawk pourraient prendre en charge jusqu'à 15 000 portes à deux qubits, prédit l'entreprise.
IBM explique prévoit par ailleurs d'étendre son logiciel quantique Qiskit en y intégrant des bibliothèques informatiques dans des domaines tels que l'apprenstissage automatique ('machine learning') et l'optimisation afin de mieux résoudre les défis fondamentaux en physique et en chimie, tels que les équations différentielles et les simulations hamiltoniennes.
Parallèlement, le groupe a démontré pour la première fois, avec son processeur expérimental 'Quantum Loon', sa capacité à mettre au point l'ensemble des composants clés nécessaires à l'informatique quantique tolérante aux erreurs.
D'après IBM, Loon va permettre de valider une nouvelle architecture permettant de mettre en oeuvre et à l'échelle les composants nécessaires à une correction d'erreurs quantiques pratique et hautement efficace.
Alors que le groupe développe ses ordinateurs quantiques, il double également sa vitesse de développement en passant à une usine de fabrication de plaquettes de processeurs quantique de pointe de 300 mm située dans son usine Albany NanoTech (New York), tout en multipliant par 10 la complexité physique des puces quantiques pour sa feuille de route en matière de tolérance aux erreurs.
Valeurs associées
|313,805 USD
|NYSE
|0,00%
A lire aussi
-
Alstom signe un contrat de près de 1,6 milliard d'euros pour la construction de 42 trains en Pologne
(AOF) - Alstom a signé un accord historique avec PKP Intercity, l'opérateur ferroviaire national polonais de longue distance, pour la livraison de 42 rames électriques à deux niveaux (EMU) Coradia Max, ainsi que 30 ans de maintenance complète. Le contrat, d'une ... Lire la suite
-
(AOF) - LVMH (+2,51% à 648,80 euros) enregistre une des plus fortes progressions du CAC 40. Le groupe de luxe bénéficie d'une note favorable de HSBC, qui maintient sa recommandation à l'Achat et augmente son objectif de cours de 625 à 725 euros. "Compte tenu d'une ... Lire la suite
-
Le comité des sages allemands a mis en doute mercredi l'efficacité du paquet financier décidé par Berlin pour donner un coup de fouet à l'économie, prévoyant une croissance de 0,9 % pour l'Allemagne en 2026, quand le gouvernement table sur un rebond d'1,3%. Selon ... Lire la suite
-
Jens Stoltenberg, ministre norvégien des Finances, a fait savoir ce mercredi que son pays ne serait pas le garant exclusif d'un éventuel prêt à l'Ukraine. Ce prêt doit s'appuyer sur des avoirs russes gelés. Afin de financer sur les deux prochaines années son appui ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer