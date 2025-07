IBM: des bénéfices en nette progression au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 24/07/2025 à 10:53









(Zonebourse.com) - IBM a dévoilé mercredi soir un bénéfice net opérationnel (non GAAP) en croissance de 17% à 2,7 milliards de dollars au titre du deuxième trimestre 2025, soit 2,80 dollars par action (+15%), avec une marge avant impôt ajustée en amélioration de 1,1 point à 18,8%.



Le chiffre d'affaires du géant informatique a augmenté de 8% à 17 milliards de dollars (+5% à taux de changes constants), soutenu par ses divisions infrastructures (+14%) et logiciels (+10%) davantage que par ses activités de conseil (+3%).



'Notre carnet d'affaires en IA générative continue d'accélérer et se monte maintenant à plus de 7,5 milliards de dollars', met en avant son PDG Arvind Krishna, qui relève ainsi son objectif de free cash-flow pour 2025.



IBM indique anticiper désormais un free cash-flow 'de plus de' (et non plus 'de l'ordre de') 13,5 milliards de dollars et continue de viser une croissance de ses revenus à taux de changes constants d'au moins 5%.





