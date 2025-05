IBM: collaboration renforcée avec Deutsche Bank information fournie par Cercle Finance • 27/05/2025 à 16:51









(CercleFinance.com) - IBM a annoncé mardi avoir renforcé son partenariat stratégique avec Deutsche Bank dans le cadre d'un nouvel accord visant à étendre l'accès de la banque allemande à l'ensemble des logiciels du groupe technologique américain.



L'accord prévoit que l'établissement germanique bénéficie notamment d'un accès élargi aux outils d'automatisation des processus métier d'IBM, à ses solutions avancées pour le 'cloud' hybride, ainsi qu'à son portefeuille d'IA watsonx.



Deutsche Bank bénéficiera par ailleurs des dernières mises à jour de la suite IBM Storage Protect, dédiée à la protection et à la gestion des données.



Les deux partenaires, qui collaborent depuis plusieurs années dans des domaines tels que le 'cloud' ou la modernisation des systèmes bancaires, soulignent que cet accord marque une nouvelle étape dans leur relation de longue date.





Valeurs associées IBM 262,415 USD NYSE +1,43%