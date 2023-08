Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client IBM: collaboration avec Salesforce pour l'adoption de l'IA information fournie par Cercle Finance • 31/08/2023 à 15:53









(CercleFinance.com) - IBM et Salesforce annoncent une collaboration qui 'vise à aider les entreprises du monde entier, tous secteurs confondus, à accélérer leur adoption de l'IA (intelligence artificielle) pour la gestion de la relation client'.



Dans ce cadre, IBM Consulting mettra son expertise et ses modèles de prestations innovants, notamment sa méthode IBM Garage, au service des clients, dans l'adoption et le déploiement des technologies d'IA générative de Salesforce.



IBM Consulting pourra compléter ces solutions avec IBM watsonx, une plateforme d'IA et de données conçue pour l'entreprise qui adopte les standards ouverts. Enfin, les clients en commun auront accès à un ensemble de cas d'usages et de mise en place de solutions d'IA.





Valeurs associées IBM NYSE +0.12%