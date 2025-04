IBM affecté par la recherche d'économies au niveau fédéral

(AOF) - IBM a dévoilé des résultats plus solides qu’anticipé, mais aussi averti que le travail du Doge pour réduire les dépenses fédérales impacterait son activité. Au premier trimestre, le géant informatique a généré un bénéfice net de 1,06 milliards de dollars, soit 1,12 dollar par action contre un bénéfice de respectivement 1,6 milliard de dollars et 1,72 dollar, un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 1,60 dollar, soit 20 cents de mieux que le consensus.

Les revenus de "Big blue" ont augmenté de 1% à 14,5 milliards de dollars, dépassant légèrement les attentes. Ils ont progressé de 2% à taux de change constants, soutenus par les logiciels : 9%.

Cette année, IBM cible toujours des ventes en progression d'au moins 5% à taux de change constants et environ 13,5 milliards de dollars de free cash flow.

" En ce qui concerne l'activité de conseil et le Doge, oui, nous ne sommes pas immunisés, comme tout le monde. Quelques contrats ont été touchés au premier trimestre " a déclaré le PDG, Arvind Krishna, lors de la conférence téléphonique avec les analystes. Le conseil au niveau fédéral représente moins de 10 % de l'ensemble de cette activité, a-t-il précisé.

