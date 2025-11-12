IBM a présenté son dernier processeur quantique

(AOF) - Lors de la conférence annuelle Quantum Developer Conference, IBM a dévoilé l'IBM Quantum Nighthawk, son processeur quantique le plus avancé à ce jour. Il est "conçu avec une architecture complémentaire aux logiciels quantiques haute performance afin d'offrir l'avantage quantique dès l'année prochaine : le moment où un ordinateur quantique sera capable de résoudre un problème mieux que toutes les méthodes classiques seules," explique le groupe informatique.

L'IBM Quantum Nighthawk devrait être livré aux utilisateurs d'IBM d'ici fin 2025.

Le groupe technologique a aussi annoncé l'IBM Quantum Loon. Grâce à ce processeur expérimental, IBM a mis au point l'ensemble des composants clés nécessaires à l'informatique quantique tolérante aux erreurs.

