IBM a été sélectionnée pour le contrat SHIELD de l'Agence de défense antimissile
information fournie par Zonebourse 05/02/2026 à 17:15

IBM a été sélectionnée pour soutenir le programme Scalable Homeland Innovative Enterprise Layered Defense (SHIELD) de la Missile Defense Agency.

IBM va aider les agences à mettre en oeuvre l'IA pour améliorer l'efficacité, la productivité et la prise de décision sur toutes les missions.

Cette approche fournit à des agences telles que la Missile Defense Agency des outils pour accélérer le déploiement de capacités modernes, protéger les données sensibles et renforcer la défense nationale.

" En apportant toute la profondeur de notre expertise et de nos technologies de pointe, nous contribuerons à garantir que le combattant soit équipé pour répondre avec plus de rapidité, d'agilité et de confiance dans un environnement de menace de plus en plus complexe. " a déclaré Susan Wedge, associée gérante du marché fédéral américain d'IBM.

