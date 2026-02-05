IBM a été sélectionnée pour le contrat SHIELD de l'Agence de défense antimissile
information fournie par Zonebourse 05/02/2026 à 17:15
IBM va aider les agences à mettre en oeuvre l'IA pour améliorer l'efficacité, la productivité et la prise de décision sur toutes les missions.
Cette approche fournit à des agences telles que la Missile Defense Agency des outils pour accélérer le déploiement de capacités modernes, protéger les données sensibles et renforcer la défense nationale.
" En apportant toute la profondeur de notre expertise et de nos technologies de pointe, nous contribuerons à garantir que le combattant soit équipé pour répondre avec plus de rapidité, d'agilité et de confiance dans un environnement de menace de plus en plus complexe. " a déclaré Susan Wedge, associée gérante du marché fédéral américain d'IBM.
Valeurs associées
|291,030 USD
|NYSE
|+0,69%
A lire aussi
-
Anthropic a lancé jeudi une nouvelle version de son modèle d'intelligence artificielle générative Claude, intensifiant encore la compétition avec ses rivaux OpenAI (ChatGPT) et Google (Gemini). La start-up de San Francisco, fondée en 2021 par des anciens d'OpenAI, ... Lire la suite
-
La plateforme américaine d'échange de cryptomonnaies Gemini a annoncé jeudi une vaste restructuration impliquant le retrait de plusieurs marchés étrangers et le licenciement de près d'un quart de ses employés, conséquence de la chute continue du bitcoin ces dernières ... Lire la suite
-
Affaire Epstein : les organisateurs du forum de Davos ouvrent une enquête sur les liens entre son patron et le criminel sexuel
Le patron du forum économique de Davos, Borge Brende, "soutient pleinement" cette enquête interne et compte "coopérer" à cette revue indépendante, qu'il a "lui-même demandé", précise un communiqué. Jeffrey Epstein et le président du Forum économique de Davos, Borge ... Lire la suite
-
Le cours du bitcoin a plongé jeudi sous la barre des 70.000 dollars jeudi, une première depuis l'élection de Donald Trump en novembre 2024 qui avait galvanisé cette cryptomonnaie, désormais délaissée par les investisseurs. Le marché des cryptomonnaies connaît "une ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer