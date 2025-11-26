IBM a entraîné avec l'ESA des modèles d'IA pour analyser inondations et incendies
information fournie par Zonebourse 26/11/2025 à 12:10
Le groupe technologique américain explique que la base de données baptisée 'ImpactMesh' a été conçue afin de fusionner des modèles de fondation géospatiaux pré-entraînés à partir d'images satellites multi temporelles avant/après et à partir de données de différentes modalités.
Sachant que les inondations et les incendies de forêt ont représenté près de la moitié des catastrophes naturelles enregistrées au cours de la dernière décennie, avec des événements qui tendent à s'aggraver avec le réchauffement climatique, les modèles d'IA entraînés sur ImpactMesh pourraient être utilisés pour toute une série d'applications, depuis la planification de la réponse immédiate après une catastrophe jusqu'à l'évaluation des dégâts et la détermination des endroits où reconstruire (et ceux où ne pas reconstruire), explique-t-il dans un communiqué.
En plus d'ImpactMesh, IBM et l'ESA ont annoncé le lancement de TerraKit, un logiciel open source qui facilite la création de bases de données géospatiales et l'optimisation des modèles d'IA à partir des informations les plus récentes.
Les modèles multimodaux TerraMind optimisés, ainsi qu'ImpactMesh, doivent être disponibles sur Hugging Face sous une licence Apache 2.0 permissive, afin que les chercheurs puissent approfondir ces travaux et améliorer la manière de suivre les catastrophes naturelles et d'y réagir.
Valeurs associées
|304,450 USD
|NYSE
|+0,05%
A lire aussi
-
par Karolos Grohmann La flamme des Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina 2026 a été allumée mercredi à Olympie (Grèce) lors d'une cérémonie réduite et en intérieur en raison d'alertes sur les conditions météorologiques, marquant ainsi la dernière ligne droite ... Lire la suite
-
Dans le port de Sète (Hérault) une rangée de camions semi-remorques et leurs chauffeurs attendent patiemment de "prendre le train". Quasi simultanément, en face, une autre rangée de poids-lourds se prépare à descendre des wagons: l'autoroute ferroviaire est née. ... Lire la suite
-
Lorsque Marjorie Taylor Greene a annoncé sa démission du Congrès américain, cette trumpiste historique a violemment stigmatisé les dysfonctionnements de Washington. Elle a aussi exposé la lassitude d'élus républicains, exaspérés par l'hyperprésident Trump et décontenancés ... Lire la suite
-
Safran a inauguré mercredi à Hyderabad, en Inde, un centre de maintenance pour son moteur d'avion phare, le Leap, une étape stratégique pour le groupe français dans un pays où le trafic aérien connaît une croissance fulgurante. "L'ouverture de ce site illustre ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer