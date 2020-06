iBiopsy® : résultats prometteurs d'une étude préliminaire sur l'évaluation non-invasive du risque de récidive chez des patients atteints de cancer primaire du foie



Sophia Antipolis, France - Median Technologies (ALMDT), The Imaging Phenomics Company®, communique aujourd'hui les résultats d'une première étude rétrospective sur l'évaluation grâce à un biomarqueur non-invasif du risque de récidive chez des patients atteints de cancer primaire du foie (CHC - Carcinome hépato-cellulaire). Ces résultats concernent une des trois indications sur lesquelles est positionnée la plateforme de découverte de biomarqueurs d'imagerie iBiopsy®, qui intègre des technologies de pointe en intelligence artificielle. Pour rappel, les divers plans de développement clinique de iBiopsy® ont été communiqués le 20 Avril dernier et concernent (1) l'évaluation du degré de fibrose hépatique dans la stéatose hépatique non alcoolique (NASH - Non Alcoholic Steatohepatitis), (2) l'identification des patients répondeurs/non répondeurs à certaines immunothérapies en oncologie, et enfin (3) la détection, la caractérisation et le pronostic du cancer primaire du foie (CHC).