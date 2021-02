Communiqué de presse - Pour diffusion immédiate

Le 9 février 2021 - 17h45 mn CET



iBiopsy® : Median Technologies signe un accord majeur de collaboration de recherche avec l'Université de Californie San Diego (UC San Diego)



o L'accord de collaboration de recherche concerne une étude clinique rétrospective sur la sévérité de la fibrose hépatique chez des patients atteints de stéatose hépatique non alcoolique (non-alcoholic steatohepatitis -NASH)

o La collaboration va permettre à Median de travailler sur une large cohorte de patients NASH pour valider les technologies d'IA d'iBiopsy® appliquées à la caractérisation de la fibrose hépatique

o Le Centre d'études sur le foie (Liver Center) de l'UC San Diego est un institut universitaire et un centre de soins de renommée internationale pour les maladies du foie, avec un focus spécifique sur la maladie du foie gras (Non-Alcoholic Fatty Liver Disease - NAFLD) et la NASH