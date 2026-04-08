iBio progresse : un médicament contre l'obésité obtient le feu vert pour un essai sur l'homme en Australie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

8 avril -

** Les actions d'iBio IBIO.O augmentent de près de 5 % pour atteindre 2,21 $

** Lasociété de biotechnologie déclare que les autorités australiennes ont autorisé la première étude sur l'homme de son médicament expérimental contre l'obésité, IBIO-600

** Le médicament cible l'obésité et vise à préserver les muscles pendant que les gens perdent du poids - IBIO

** L'IBIO-600 est conçu pour être utilisé parallèlement aux médicaments amaigrissants GLP-1, qui peuvent entraîner une perte musculaire

** Ajoute que l''étude de phase précoce testera la sécurité et le comportement du médicament chez les adultes en surpoids et obèses

** Les études animales ont montré une augmentation de la masse musculaire et une réduction de la masse grasse; le médicament pourrait être administré quelques fois par an - IBIO

**En tenant compte des mouvements de la séance, l 'action est en hausse d'environ 15 % depuis le début de l'année