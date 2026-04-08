iBio progresse alors que le médicament contre l'obésité reçoit le premier feu vert pour un essai sur l'homme en Australie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 avril - ** Les actions de la société de biotechnologie iBio

IBIO.O augmentent de 7 % à 2,25 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare que les autorités australiennes ont autorisé la première étude sur l'homme de son médicament expérimental contre l'obésité, IBIO-600

** Le médicament cible l'obésité et vise à préserver les muscles pendant que les gens perdent du poids - IBIO

** L'IBIO-600 est conçu pour être utilisé parallèlement aux médicaments amaigrissants GLP-1, qui peuvent entraîner une perte musculaire

** Une étude préliminaire permettra de tester la sécurité et le comportement du médicament chez les adultes obèses ou en surpoids

** Les études sur les animaux ont montré une augmentation de la masse musculaire et une réduction de la masse grasse; le médicament pourrait être administré quelques fois par an seulement

** Depuis la dernière clôture, IBIO est en hausse de 9 % depuis le début de l'année