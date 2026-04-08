 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

iBio progresse alors que le médicament contre l'obésité reçoit le premier feu vert pour un essai sur l'homme en Australie
information fournie par Reuters 08/04/2026 à 13:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 avril - ** Les actions de la société de biotechnologie iBio

IBIO.O augmentent de 7 % à 2,25 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare que les autorités australiennes ont autorisé la première étude sur l'homme de son médicament expérimental contre l'obésité, IBIO-600

** Le médicament cible l'obésité et vise à préserver les muscles pendant que les gens perdent du poids - IBIO

** L'IBIO-600 est conçu pour être utilisé parallèlement aux médicaments amaigrissants GLP-1, qui peuvent entraîner une perte musculaire

** Une étude préliminaire permettra de tester la sécurité et le comportement du médicament chez les adultes obèses ou en surpoids

** Les études sur les animaux ont montré une augmentation de la masse musculaire et une réduction de la masse grasse; le médicament pourrait être administré quelques fois par an seulement

** Depuis la dernière clôture, IBIO est en hausse de 9 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

IBIO
2,1100 USD NASDAQ +3,94%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank