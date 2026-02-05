 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Iberdrola signe deux nouveaux projets de stockage d'énergie en Australie
information fournie par Zonebourse 05/02/2026 à 12:09

Iberdrola renforce l'électrification en Australie avec deux nouveaux projets de stockage.

L'entreprise a obtenu un contrat à long terme du gouvernement de l'État pour la batterie Kingswood (100 MW) et a officiellement inauguré l'installation de Smithfield (65 MW).

Les deux projets renforcent l'intégration des énergies renouvelables, augmentent la flexibilité du réseau et améliorent la disponibilité ainsi que l'efficacité de l'approvisionnement.

Le projet Kingswood atteindra 1 080 MWh de stockage. Elle pourra fournir de l'énergie pendant au moins huit heures consécutives et alimenter environ 65 000 foyers aux heures de pointe de la demande.

Iberdrola Australia a inauguré la batterie Smithfield (130 MWh de stockage) à l'ouest de Sydney. Le projet a été achevé en avance et dispose également d'un contrat LTESA, attribué lors de la deuxième manche du même programme d'État. Elle peut approvisionner 20 000 foyers.

Iberdrola prévoit entre 2025-2028 des investissements totaux de plus d'un milliard d'euros en Australie.

Valeurs associées

IBERDROLA
18,0350 EUR Sibe +0,31%
IBERDROLA
19,0100 EUR Sibe -0,94%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank