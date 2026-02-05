Iberdrola signe deux nouveaux projets de stockage d'énergie en Australie
information fournie par Zonebourse 05/02/2026 à 12:09
L'entreprise a obtenu un contrat à long terme du gouvernement de l'État pour la batterie Kingswood (100 MW) et a officiellement inauguré l'installation de Smithfield (65 MW).
Les deux projets renforcent l'intégration des énergies renouvelables, augmentent la flexibilité du réseau et améliorent la disponibilité ainsi que l'efficacité de l'approvisionnement.
Le projet Kingswood atteindra 1 080 MWh de stockage. Elle pourra fournir de l'énergie pendant au moins huit heures consécutives et alimenter environ 65 000 foyers aux heures de pointe de la demande.
Iberdrola Australia a inauguré la batterie Smithfield (130 MWh de stockage) à l'ouest de Sydney. Le projet a été achevé en avance et dispose également d'un contrat LTESA, attribué lors de la deuxième manche du même programme d'État. Elle peut approvisionner 20 000 foyers.
Iberdrola prévoit entre 2025-2028 des investissements totaux de plus d'un milliard d'euros en Australie.
