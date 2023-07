Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Iberdrola: l'UE valide une acquisition au Brésil information fournie par Cercle Finance • 14/07/2023 à 14:51









(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir autorisé l'acquisition du contrôle conjoint de la société brésilienne Neoenergia Transmissora par l'espagnol Iberdrola et le singapourien GIC Ventures.



Neoenergia Transmissora est active dans le transport d'électricité au Brésil. Iberdrola est une entreprise énergétique verticalement intégrée. GIC gère un portefeuille mondial d'investissements dans le capital-investissement, le capital-risque et les infrastructures.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence, étant donné que Neoenergia Transmissora n'exerce aucune activité réelle ou prévue dans l'Espace économique européen.





Valeurs associées IBERDROLA Sibe -0.04%