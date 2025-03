Iberdrola: feu vert du CMA pour l'acquisition de ENW information fournie par Cercle Finance • 20/03/2025 à 12:01









(CercleFinance.com) - L'Autorité de la concurrence et des marchés (CMA) du Royaume-Uni a autorisé l'acquisition d'une participation de 88 % dans le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité Electricity North West (ENW) par Iberdrola. Cette opération est réalisée par l'intermédiaire de sa filiale ScottishPower.



Iberdrola, par l'intermédiaire de ScottishPower, devient désormais le deuxième plus grand opérateur de réseau de distribution au Royaume-Uni, fournissant de l'électricité à environ 12 millions de personnes sur un réseau s'étendant sur plus de 170 000 kilomètres.



Ignacio Galán, président exécutif d'Iberdrola et président de ScottishPower, a déclaré : ' Iberdrola continue d'augmenter ses investissements dans ce pays pour soutenir les plans du gouvernement visant à moderniser le système énergétique du pays'.





Valeurs associées IBERDROLA 14,0700 EUR Sibe -0,07%