Iberdrola: feu vert de l'UE pour une coentreprise avec bp

(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir la création d'une entreprise commune entre la société espagnole Iberdrola et le britannique bp.



La transaction concerne principalement les marchés de l'installation, de l'exploitation et de la maintenance d'un réseau public de bornes de recharge pour véhicules électriques (' VE ') avec des vitesses de recharge rapides et ultra rapides en Espagne et au Portugal.



La Commission a conclu que l'opération notifiée ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de son impact limité sur la concurrence sur les marchés sur lesquels les entreprises sont actives et de la présence d'un nombre suffisamment important d'opérateurs de bornes de recharge alternatifs.



Ces marchés devraient connaître une croissance significative au cours des trois prochaines années, souligne le Commission.







