Iberdrola: bénéfice net ajusté à +20% au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 23/07/2025 à 09:45









(Zonebourse.com) - Iberdrola publie un chiffre d'affaires ajusté de 22,6 milliards d'euros au titre du 1er semestre, en hausse de 0,5%.



Toujours en données ajustées, l'EBITDA ressort à 7,9 milliards d'euros, en hausse de 4,9%.



Le bénéfice net ajusté ressort à 2,9 milliards d'euros (+20%) et à 3,5 milliards d'euros en données publiées (-13,8%).



Les investissements au cours du premier semestre 2025 ont progressé de 7% à 5 662 millions d'euros, dont plus de 60% aux États-Unis et au Royaume-Uni.

La production totale nette du groupe a atteint 66,3 GWh au 1er semestre avec notamment une hausse de 5,4% sur le renouvelable (dont +24,4% pour l'offshore) et de +5,7% sur le nucléaire.



Iberdrola annonce que ses perspectives annuelles sont maintenues, avec une hausse à deux chiffres attendue du bénéfice net, intégrant la comptabilisation de coûts passés aux États-Unis.



La croissance repose sur de nouveaux investissements, dont une augmentation d'environ 10 % des actifs régulés dans les réseaux, et la mise en service de 1 400 MW supplémentaires dans les renouvelables au second semestre.





Valeurs associées IBERDROLA 15,8800 EUR Sibe 0,00%